Президент РК подписал закон о ветеранах и пакет сопутствующих поправок

Нур-Султан. 7 мая. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ветеранах и пакет сопутствующих поправок, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ветеранах», — говорится в сообщении в четверг.

Также президент подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения».

Вместе с тем Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

Напомним, 30 апреля парламент Казахстана принял закон «О ветеранах» и пакет сопутствующих поправок.

«Целью законопроекта является установление категории ветеранов, а также определение организационных, экономических и правовых основ предоставления им мер социальной поддержки. Задачей законопроекта является усиление социально-правовых гарантий и консолидация мер социальной поддержки, предоставляемых государством ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ), лицам, приравненным к ним по льготам, ветеранам боевых действий на территории других государств, ветеранам труда, а также другим лицам, на которых распространяется действие закона», — говорилось в заключении профильного комитета сената.

В этот же день сенат принял закон, а также сопутствующие законопроекты «О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», а также «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения».

«Целью законопроекта является гармонизации норм налогового законодательства с проектом Закона Республики Казахстан «О ветеранах» в части предоставления налоговых льгот ветеранам боевых действий на территории других государств и применения единообразной терминологии. (…) Целью законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения» названо приведение действующих законодательных актов в соответствие с проектом закона «О ветеранах», а также усиление мер по социальной поддержке ветеранов и лиц, приравненных к ним», — говорилось в заключении профильного комитета сената.