Токаев: Лучшие традиции армии РК являются естественным продолжением героизма наших предков

Нур-Султан. 7 мая. КазТАГ — Лучшие традиции армии Казахстана являются естественным продолжением героизма наших предков, заявил президент РК, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РК Касым-Жомарт Токаев.

«Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Лучшие традиции казахстанской армии являются естественным продолжением героизма наших предков, отважно защищавших родную землю, а также беспримерных подвигов участников Великой Отечественной войны. Свою боевую выучку и крепость духа военнослужащие успешно демонстрируют и в наши дни, надежно защищая Независимость Казахстана», — цитирует Акорда поздравление Токаева с Днем защитника Отечества в четверг.

Глава государства отметил, что «в этот славный день мы чествуем всех, кто посвятил себя ратному делу и хранит верность присяге».

«Со словами благодарности обращаюсь к тем, кто находится на боевом посту, несет службу в подразделениях армии и флота, охраняет государственную границу и воздушное пространство Республики Казахстан. Особой признательности заслуживает активное участие военнослужащих в борьбе с пандемией коронавируса, в том числе призванных на специальные сборы. Они показывают пример истинного патриотизма и доблестного служения стране», — подчеркнул президент.

Также он отметил, что «укрепление оборонного потенциала, поддержка военных и их семей являются приоритетными задачами нашего государства».

«Желаю всем военнослужащим крепкого здоровья, благополучия, новых свершений в благородном и почетном деле служения Родине!» — резюмировал Токаев.

Напомним, 7 мая в Казахстане празднуют День защитника Отечества.