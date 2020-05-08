Алматы. 8 мая. КазТАГ – Аэропорт Алматы продали турецкому холдингу TAV Airports, передает корреспондент агентства.

«TAV Airports подписала договор купли-продажи для приобретения 100% акций аэропорта Алматы совместно со своим партнером по консорциуму VPE Capital. Соглашение предусматривает приобретение аэропорта за $415 млн», — говорится в сообщении на сайте холдинга.

Согласно сообщению, доля TAV Airports составит не менее 75%, а акции будут переданы после завершения всех юридических процедур.

Напомним, о планах холдинга TAV Airports сообщалось еще осенью 2019 года. Тогда министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов заявил, что продажа алматинского аэропорта станет хорошим шагом «в части улучшения качества обслуживания сервиса и привлечения дополнительных инвестиций».