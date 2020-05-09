Нур-Султан. 9 мая. КазТАГ – Дождь ожидается в субботу в Алматы и Шымкенте, в Нур-Султане без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 3-8 метров в секунду. Температура днем +25+27, ночью +11+13.

В Алматы переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 0-5, при грозе порывы 8 метров в секунду. Температура днем +22+24, ночью +13+15.

В Шымкенте переменная облачность, дождь, временами сильный. Гроза. Днем возможен град. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +23+25, ночью +16+18.