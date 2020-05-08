Алматы. 8 мая. КазТАГ – Власти Алматы официально объявили об отмене праздничных мероприятий в честь Дня Победы, передает корреспондент агентства.

«В связи с введенным чрезвычайным положением и режимом карантина мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в городе Алматы отменяются. В преддверии Дня Победы 9 мая в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции оперативный штаб по обеспечению режима чрезвычайного положения при акимате Алматы рекомендует жителям воздержаться от посещения мест массового скопления людей, мемориалов и кладбищ», — сообщили в пресс-службе акима Алматы в пятницу.

Также речь идет о церемонии возложения цветов к Вечному огню в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

«Подвиг наших героев – отцов и дедов – бессмертен и вечен. Хочу поздравить наших ветеранов войны и тружеников тыла с этой знаменательной датой – Днем Великой Победы и пожелать им крепкого здоровья и мирного неба над головой. Этот год – Юбилейный. Исполняется 75 лет Великой Победе над фашизмом, и, конечно, все мы готовились достойно его встретить. Но, к сожалению, он совпал с такой ужасной чрезвычайной ситуацией в мире. В этой связи прошу воздержаться от походов в парки и скверы всех наших горожан и в первую очередь людей старшего поколения. Именно они в нынешних условиях попадают в особую группу риска, поэтому просим также горожан воздержаться от посещений и встреч с ветеранами», — сказал заместитель председателя оперативного штаба по обеспечению чрезвычайного положения Алматы Ерлан Кожагапанов.

Также он добавил, что Департаментом полиции в местах массового пребывания граждан будет усилено пешее и автомобильное патрулирование.

«В этой связи в очередной раз напоминаем гражданам о неукоснительном соблюдении карантина и санитарно-эпидемиологических норм. Игнорирование данных требований влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством», — добавили в горакимате.