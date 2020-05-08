Нур-Султан. 8 мая. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на субботу в трех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 9 мая в Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 9 мая ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — говорится в распространенном в пятницу штормовом предупреждении.

На большей части Кызылординской области в субботу ожидается дождь. Местами гроза, шквал, град. Ветер юго-западный местами 15-20, днем порывы 23 метров в секунду. Вероятность шторма 95-100%

«9 мая в Карагандинской области местами ожидается гроза. Ветер восточный, местами порывы 15-20 метров в секунду. В Караганде 9 мая ветер восточный, порывы 15-20 метров в секунду. В Жезказгане 9 мая ветер восточный, порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 80-85%», — предупредили синоптики.