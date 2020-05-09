Алматы. 9 мая. КазТАГ — Алматинцы ощутили землетрясение, произошедшее в Китае, сообщают казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 9 мая в 21 час. 36 мин. 54 сек. Алматинского времени (9 мая в 15 час. 36 мин. 54 сек. по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 291 км на юг от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 12,8. Магнитуда MPV 4,9. (…) Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 2-3 балла», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, координаты эпицентра 40.92° с.ш. 78.63° в.д., глубина 5 км.

В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы, ведомство оповестило соответствующие госорганы.

По данным центра оперативного управления (ЦОУ) департамента полиции (ДП) Алматы, патрульные наряды на маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдают, обстановка стабильная.

Также сообщается, что звонков на линию «112» и «101» от жителей Алматы не поступало.

По сообщению «Казселезащита», на гидротехнических сооружениях деформации, просадки и образовании трещин не выявлено, на руслах рек мутность в пределах нормы, протекают в нормальном режиме.