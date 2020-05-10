Дождь с грозой ожидается в воскресенье в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте

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Казахстан – 100 лет назад. Май 1920 года Казахстан – 100 лет назад. Май 1920 года
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Нур-Султан. 10 мая. КазТАГ – Дождь с грозой ожидается в воскресенье в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, днем без осадков, ночью – дождь с грозой. Ветер 9-14, местами 15-20 метров в секунду. Температура днем +24+29, ночью +10+15.

В Алматы переменная облачность, ожидается дождь с грозой. Ветер 9-14, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +20+25, ночью +11+16.

В Шымкенте переменная облачность, ожидается дождь с грозой. Ветер 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +24+29, ночью +13+18.

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