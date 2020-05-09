Часть расходов в размере Т780 млн обязали выплатить Стати Казахстану до 1 июня – минюст

Нур-Султан. 9 мая. КазТАГ — Часть расходов в размере Т780 млн обязали выплатить Стати Казахстану до 1 июня, сообщает пресс-служба министерства юстиции (МЮ) РК.

«7 мая 2020 года Высокий Суд Англии вынес постановление в рамках разбирательства между Стати, Bank of New York Mellon (BNYM), Национальным банком Казахстана (НБК) и Республикой Казахстан, обязав Стати оплатить НБК и Республике их судебные расходы. Стати было предписано до 1 июня оплатить часть расходов в размере Т780 млн», — говорится в сообщении в субботу.

В ведомстве заверили, что «остальная часть расходов, также составляющая сотни миллионов тенге, должна быть оплачена стороной Стати после дальнейшей оценки в конце этого года».

«Спрэндж, от имени сторон Стати, говорит, что трудно сказать, кто преуспел в этом деле. В моем решении очевидно, что НБК и РК – это стороны, выигравшие дело. Они заявили, что обязательства BNYM принадлежат НБК. Это было оспорено Стати, и в этом споре Стати потерпели неудачу, а казахстанская сторона добилась успеха», — отметил судья Тир (Justice Teare).

В минюсте отметили, что «данное судебное разбирательство является частью спора в различных юрисдикциях между Стати и Республикой Казахстан, в лице министерства юстиции». В ведомстве напомнили, что 22 апреля 2020 года, после четырехдневного судебного разбирательства в формате онлайн, судья Тир пришел к выводу, что НБК не может быть привлечен к ответственности по искам Анатола и Габриэля Стати к Казахстану.

«Мы еще раз приветствуем решения английской судебной системы. Казахстанская экономика выиграет от постановления о возмещении расходов, которое было вынесено английским Высоким судом в эти сложные времена. Теперь у нас есть прямые доказательства мошенничества, коррупции и международного отмывания денег, совершенного Стати, и мы надеемся, что с этими доказательствами мы одержим победу и в других юрисдикциях», — сказал министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев.

Также в минюсте напомнили, что «три года назад Казахстан уже побеждал в споре против Стати в английском Высоком суде».

«В то время английский судья пришел к выводу, что существует достаточно доказательств, чтобы предварительно полагать, что арбитражное решение было получено путем мошенничества, после чего, Стати ушел из судебного разбирательства в Англии. Доказательства незаконных действий Стати были оценены независимыми юридическими и финансовыми экспертами, которые безоговорочно подтвердили наличие мошенничества. С экспертными заключениями можно ознакомиться по следующей ссылке: https://www.gov.kz/memleket/ entities/adilet/press/news/ details/kazahstan-vnes- dopolnitelnye-dokazatelstva- moshennichestva-stati-v-dvuh- sudebnyh-processah-v-belgii? lang=ru», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 23 апреля в пресс-службе министерства юстиции (МЮ) РК сообщили, что Казахстан победил

в Высоком суде Англии в процессе по вопросам активов Национального банка – по делу двух молдавских бизнесменов – Анатолу и Габриэлю Стати.