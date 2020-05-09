День Победы празднуют в Казахстане

Алматы. 9 мая. КазТАГ – В Казахстане празднуют 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Отметим, что в Казахстане в честь Дня защитника Отечества и Победы в Великой Отечественной войне ежегодно проводились праздничные мероприятия, в том числе концерты, церемония возложения «гирлянд Славы», марш благодарных потомков «Жаужүрек полк – Бессмертный полк», а также запуск праздничных фейерверков. Однако в 2020 году все массовые мероприятия по стране отменены из-за пандемии коронавируса.

Напомним, 5 мая в министерстве труда и социальной̆ защиты населения (МТСЗН) РК сообщили, в 2020 году единовременные выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне предусмотрены для 124 242 человек, относящихся к: участникам и инвалидам ВОВ (1025 человек), жителям блокадного Ленинграда (87), бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей (289), женам (мужьям) умерших инвалидов ВОВ (4866), вдовам погибших во время ВОВ (15), труженикам тыла (109 040), другим лицам, приравненным к участникам и инвалидам ВОВ (8920). В минтруда отметили, что в местных бюджетах на эти цели предусмотрено Т7,6 млрд. Кроме того, в честь празднования Дня Победы ветеранам будут вручены юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также традиционные продуктовые корзины.

6 мая в преддверии Дня защитника Отечества и Дня Победы президент РК Касым-Жомарт Токаев присвоил

высшие воинские и специальные звания ряду военнослужащих, в том числе повысил в звании председателя комитета национальной безопасности (КНБ) РК Карима Масимова, министра обороны РК Нурлана Ермекбаева, а также наградил

государственными наградами группы военнослужащих и сотрудников правоохранительных и специальных госорганов.