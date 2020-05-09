Что осталось от наследия Союза через 30 лет? 09.05.2020 10:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 168 0 В студии ZONAkz глава Русской общины, Верховный атаман казаков Казахстана и Всемирного союза казачьих атаманов Юрий Захаров Похожие материалы: Алматинские дачники смогут проезжать через блокпосты на расположенные в области дачи Сколько осталось жить Национальному фонду? Пропуска для фермеров и поставщиков в РК через блокпосты бесплатные «Токаев публично через твиттер поблагодарил Даригу Назарбаеву за ее работу». «Политическая биография Дариги Назарбаевой не завершена». «Бессмысленная казахская война». «Языковой вопрос и новое противостояние: чем это чревато для Казахстана?» Алгоритм пропуска фермеров через блокпосты доведен до акиматов