Туркестан. 10 мая. КазТАГ — Почти 6 млн кубометров воды откачали из подтопленных сел Мактааральского района, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел (МВД) РК.

«Из подтопленных населенных пунктов Мактааральского района откачано 5,7 млн кубометров воды. Возведены временные дамбы общей протяженностью 22 км, уложено свыше 86 тыс. мешков и для отвода воды установлены три коллектора. Продолжаются работы по эвакуации имущества населения, спасение домашних животных. Психологами ДЧС Туркестанской области и филиала центра медицины катастроф КЧС Шымкента оказывается психологическая помощь пострадавшим с использованием методов арт-терапии», — сообщил официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов в субботу.

Он напомнил, что для обеспечения общественного порядка в селах Жанатурмыс, Фирдоуси, Оргебас, Жантаксай выставлены четыре блокпоста.

«Дополнительно прибыла группировка сил и средств МЧС Узбекистана в составе 18 человек и четырех единиц техники. В круглосуточном режиме продолжают работу силы и средства ДЧС Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областей, Шымкента, центра медицины катастроф, департамента полиции, Национальной гвардии, министерства обороны, местных исполнительных органов, волонтеры в количестве 1412 человек, 255 единиц техники, 17 плавсредств, 130 мотопомп. Также в ликвидации последствий ЧС задействованы спасатели МЧС Узбекистана в составе 223 человек, 42 единиц техники и 85 мотопомп», — резюмировал Нурахметов.

Напомним, 1 мая из-за смыва части дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана и сброса воды для снижения уровня в водохранилище наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области Казахстана. Из-за притока воды произошел разлив из коллектора на границе Мактааральского района, что привело к подтоплению. Более 5 тыс. сельчан Туркестанской области покинули свои дома из-за угрозы подтопления.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил помочь пострадавшим от прорыва узбекской дамбы жителям казахстанских сел. Также сообщалось, что власти Туркестанской области дали предварительную оценку ущерба от наводнения.

4 мая была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий подтопления населенных пунктов Туркестанской области. Позднее в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел (МВД) РК сообщили, что временные дамбы и три коллектора установили вокруг сел Туркестанской области.

5 мая аким Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил, что, по предварительным расчетам, 845 домов, три школы, пять детсадов, четыре медицинских объекта и один пункт культуры были подтоплены в населенных пунктах Женис, Жана Турмыс, Фирдоуси, Оргебас и Достык, также подтоплена автодорога протяженностью 54,7 км и 7639 га посевных площадей. В этот же день стало известно, что эвакуированные жители семи населенных пунктов Туркестанской области стали возвращаться домой. В свою очередь Токаев поручил кабинету министров оказать всемерную материальную помощь пострадавшим.

6 мая Узбекистаном была направлена техника и специалисты в помощь подтопленным селам Мактааральского района. В этот же день стало известно, что жителям подтопленных сел Туркестанской области обещали выплатить по Т100 тыс.

9 мая Токаев заявил, что «пострадавшие от подтопления Жители Мактааральского района Туркестанской области будут полностью обеспечены новым или отремонтированным жильем». Также глава государства заявил, что «вопросы рационального, справедливого водопользования будут решаться в тесной координации с узбекской стороной».