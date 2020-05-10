Уберут ли блокпосты по периметру Алматы при снятии режима ЧП 11 мая

Алматы. 10 мая. КазТАГ — Уберут ли блокпосты по периметру Алматы при снятии режима чрезвычайного положения (ЧП) 11 мая, рассказал главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

«11 мая в городе Алматы будет сохранен режим карантина. Блокпосты по периметру также будут функционировать, будут действовать ранее принятые правила въезда и выезда. На работу допускаются только предприятия, получившие разрешения. Режим работы общественного транспорта остается без изменений (с 06.00 до 19.00)», — приводятся слова Бекшина на Telegram-канале coronavirus2020.kz в воскресенье.

Ранее Бекшин сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом по Алматы уже пройден.

В свою очередь руководитель управления общественного здоровья (УОЗ) Алматы Тлеухан Абилдаев заверил, что в городе только 2% пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.