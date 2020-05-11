Блокпосты будут сняты после снятия режима карантина в целом

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Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Блокпосты будут сняты после снятия режима карантина в целом, сообщил заместитель акима Нур-Султана Бактияр Макен.

«Блокпосты практически дальше будут работу проводить, с учетом, пока не будут ограничения и снижение карантина, карантинного режима. Поэтому ограничения на передвижение через зону карантина могут быть сняты после снятия режима карантина в целом по городу Нур-Султан в зависимости от эпидемиологической ситуации», — сказал Макен в понедельник в СЦК.

Он уточнил, что если в столице до конца мая будет снижаться заболеваемость коронавирусом, то вопрос снятия блокпостов будет рассмотрен на уровне городского штаба.

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