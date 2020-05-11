Более 1,5 млн семей в РК получат компенсации в 15000 тенге по комуслугам – Нурымбетов

Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Более 1,5 млн семей в Казахстане получат компенсации по коммунальным услугам, сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

«Т49,3 млрд было выделено на эти цели из бюджета, определены все категории уязвимых слоев населения, министерством с регионов были получены списки тех людей, которые попадают в категорию – всего у нас получилось 1,6 млн семей», — сказал Нурымбетов на брифинге в понедельник.

По его словам, все необходимые подготовительные процедуры уже проведены и на этой неделе данные финансовые ресурсы будут переданы в регионы и начнутся непосредственно выплаты.

«Я попросил бы население не поддаваться панике, было принято решение, что компенсации будут выплачены за два месяца – с 1 по 30 апреля и с 1 по 30 мая, следовательно, все средства будут перечислены на лицевые счета», — заверил глава минтруда.