Более 1,5 млн семей в РК получат компенсации в 15000 тенге по комуслугам – Нурымбетов

Новости 55 0
Коронавирус обострил нефтяную войну Коронавирус обострил нефтяную войну
7932

Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Более 1,5 млн семей в Казахстане получат компенсации по коммунальным услугам, сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

«Т49,3 млрд было выделено на эти цели из бюджета, определены все категории уязвимых слоев населения, министерством с регионов были получены списки тех людей, которые попадают в категорию – всего у нас получилось 1,6 млн семей», — сказал Нурымбетов на брифинге в понедельник.

По его словам, все необходимые подготовительные процедуры уже проведены и на этой неделе данные финансовые ресурсы будут переданы в регионы и начнутся непосредственно выплаты.

«Я попросил бы население не поддаваться панике, было принято решение, что компенсации будут выплачены за два месяца – с 1 по 30 апреля и с 1 по 30 мая, следовательно, все средства будут перечислены на лицевые счета», — заверил глава минтруда.

Похожие материалы:

  1. Получающим больше 40441 тенге пенсионерам отказали в компенсации 15000 тенге за комуслуги
  2. Члены семей, имеющих право на компенсацию за комуслуги, возмещение получат – акимат Алматы
  3. Правила возмещения 15000 тенге за комуслуги изменились в Казахстане
  4. Арендующим госжилье алматинцам обещали компенсировать 15000 тенге для оплаты комуслуг

Новости партнеров

Загрузка...