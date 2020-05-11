Непосредственно на борьбу с коронавирусом выделено Т150 млрд – Смаилов

Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Непосредственно на борьбу с коронавирусом выделено Т150 млрд, сообщил первый вице-премьер – министр финансов РК Алихан Смаилов.

«В связи с тем, что в интернете некоторые блоги пишут, что Казахстан потратил на борьбу с коронавирусом $13,5 млрд и сравнивают с некоторыми соседними странами, где выделено меньше средств. Хочу сказать, что это абсолютно некорректная информация. Непосредственно на борьбу с коронавирусом или на противоэпидемиологические мероприятия в республиканском бюджете предусмотрено Т125 млрд. До этого из резерва правительства было выделено порядка Т25 млрд. Итого – Т150 млрд или в переводе на доллары это порядка $350 млн. И они находятся в составе Т5,9 трлн, которые направляются, как я сказал, в целом на реализацию антикризисных мер, а именно на поддержку занятости в нашей стране, на поддержание доходов населения, на социальные выплаты, на поддержку бизнеса, в том числе на льготное кредитование предпринимателей, жилищное строительство и так далее. И эти средства распланированы на весь год», — сказал Смаилов в понедельник на брифинге в правительстве.

Он отметил, что направляемые на льготное кредитование бизнеса Т1 трлн – это возвратные средства, которые предоставляются в виде кредитов по низким ставкам.

«И по мере возвращения этих кредитов будут возвращены в источники, где были эти деньги заняты – на фондовом рынке. На реализацию дорожной карты занятости направляется Т1 трлн, из которых Т300 млрд из бюджета, остальные – внебюджетные средства: это строительство и реконструкция социальных объектов, объектов ЖКХ, инженерные инфраструктуры, благоустройство населенных пунктов, и там будет создано порядка 225 тыс. рабочих мест», — добавил спикер.

Смаилов сделал вывод, что «те средства, направляемые правительством в течение текущего года, это больше, чем просто борьба с коронавирусом».

«Это (средства – КазТАГ) в целом на антикризисные меры, связанные со снижением деловой активности в мире, с карантинными мероприятиями, снижением спроса и предложения в целом на мировом рынке, и имеет важное социально-экономическое значение для нашей страны и позволит сохранить занятость населения, их доходы, и поддержать деловую активность в нашей стране», — резюмировал он.