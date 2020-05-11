Для открытия парков и скверов в Алматы разрабатываются отдельные требования — акимат

Алматы. 11 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Для открытия парков и скверов в Алматы разрабатываются отдельные требования, сказал заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев.

«Глава государства сегодня сказал, что нужно открывать парки и скверы, поэтому мы сейчас разрабатываем требования, доведем их до населения и поэтапно будем открывать эти зоны отдыха», — сказал Туякбаев на брифинге в понедельник.

При этом он добавил, что поскольку режим чрезвычайного положения в стране отменен, рассмотрение всех вопросов о дальнейшем ослаблении карантинных мер переданы на места и решение будет приниматься на уровне оперативных штабов.