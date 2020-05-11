Алматы. 11 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. На блокпостах Алматы не будет требоваться результаты ПЦР или экспресс-тестов, сообщил заместитель акима города Сапарбек Туякбаев.

«На блокпостах не будет требоваться результат ПЦР или экспресс-тестов. Но мы рекомендуем предприятиям заранее проводить, потому что, в первую очередь, они заинтересованы, и они создают риск для своих предприятий. Но, вместе с тем, мы основные объекты с завтрашнего дня будем выборочно проверять. При выявлении будем принимать соответствующие меры», — сказал Туякбаев в понедельник на брифинге.