На блокпостах Алматы не будет требоваться результаты ПЦР или экспресс-тестов

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Алматы. 11 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. На блокпостах Алматы не будет требоваться результаты ПЦР или экспресс-тестов, сообщил заместитель акима города Сапарбек Туякбаев.

«На блокпостах не будет требоваться результат ПЦР или экспресс-тестов. Но мы рекомендуем предприятиям заранее проводить, потому что, в первую очередь, они заинтересованы, и они создают риск для своих предприятий. Но, вместе с тем, мы основные объекты с завтрашнего дня будем выборочно проверять. При выявлении будем принимать соответствующие меры», — сказал Туякбаев в понедельник на брифинге.

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