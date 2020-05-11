Только «областники», получившие разрешение предприятий, смогут заезжать в Алматы – акимат

Алматы. 11 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Только «областники», получившие разрешение предприятий, смогут заезжать в Алматы, сообщил заместитель акима города Сапарбек Туякбаев.

«Все блокпосты сохраняются, передвижения между регионами также ограничено. Вместе с тем будет разрешено привлечение рабочей силы из числа жителей области. Здесь главный момент: разрешается передвижение работников только тех предприятий, деятельность которых была разрешена до этого. С сегодняшнего дня разрешается деятельность салонов красоты и образовательных центров», — сказал Туякбаев на брифинге в понедельник.

По его словам, ранее была разрешена работа непродовольственных магазинов до 500 кв. м при соблюдении всех санитарных норм.

«Соответственно, по всем этим разрешенным отраслям разрешается передвижение сотрудников. С завтрашнего дня через сайт infoalmaty.kz будут приниматься заявки на регистрацию сотрудников с указанием ИИН и госномеров автомашин. После получения одобрения на блокпостах по удостоверению личности полицейские будут разрешать каждый день передвижение», — добавил Туякбаев.