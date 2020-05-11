Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Дождь ожидается в понедельник в Нур-Султане и Алматы, в Шымкенте без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, днем ожидается дождь с грозой, ночью – без осадков. Ветер 9-14, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +26+31, ночью +10+15.

В Алматы переменная облачность, ожидается дождь. Ветер 9-14 метров в секунду. Температура днем +24+26, ночью +11+13.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +27+29, ночью +14+16.