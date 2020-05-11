Режим ЧП завершился в Казахстане

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Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Режим чрезвычайного положения (ЧП) завершился в Казахстане.

«Продлить действие чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан, введенного указом Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года №285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», до 00 часов 00 минут 11 мая 2020 года», — говорится в указе Токаева, подписанном 29 апреля.

О новом указе, продлевающем режим ЧП в Казахстане, пресс-служба главы государства не сообщала, нет соответствующего документа, по крайней мере, в разделе «Нормативные правовые акты» и на сайте Акорды. Таким образом, срок действия последнего указа о продлении режима ЧП в Казахстане истек.

Напомним, 15 марта президент Токаев  распорядился ввести на всей территории Казахстана чрезвычайное положение на период с 8.00 16 марта 2020 года на срок до 7.00 15 апреля 2020 года.

10 апреля глава государства сообщил о продлении режима ЧП до конца апреля.

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27 апреля президент РК заявил, что «11 мая режим чрезвычайного положения (ЧП) будет завершен, если не произойдет новая массовая вспышка эпидемии», а 29 апреля он подписал указ о продлении действия ЧП на всей территории Казахстана до 00.00 11 мая.

Несмотря на завершение режима ЧП, карантинные меры в Казахстане сохраняются. В частности, власти Алматы ранее сообщили, что 11 мая в городе будет сохранен режим карантина: блокпосты по периметру также будут функционировать, будут действовать ранее принятые правила въезда и выезда, на работу допускаются только предприятия, получившие разрешения, режим работы общественного транспорта остается без изменений (с 6.00 до 19.00). В акимате Нур-Султана также сообщили, что 11 мая столица будет жить в своем прежнем режиме карантина, потому что карантин пока не снят: разрешается деятельность только тех предприятий, кому дали послабления, блокпосты пока не убирают, общественный транспорт в столице 11 мая не будет запущен.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 5090, выздоровевших – 1941, летальных случаев – 31.

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