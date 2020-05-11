Как будут работать детские сады после режима ЧП, рассказали в МОН РК

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Алматы. 11 мая. КазТАГ –Как будут работать детские сады после режима ЧП, рассказали в министерстве образования и науки (МОН) РК.

«При достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 7% в течение семи дней начнут работать дошкольные организации с соблюдением мер санитарной безопасности. Министерством образования и науки РК разработан алгоритм работы и направлен в региональные управления образования. Решение о начале работы дошкольных организации принимают местные управления и отделы образования. Руководитель детского сада будет ответственен за охрану жизни и здоровья, создания безопасных условий для детей и сотрудников», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, в детские сады в первую очередь принимаются дети, родители которых работают и не имеют возможностей оставлять ребенка дома. Затем по желанию родителей принимаются остальные дети.

«Родители оповещают воспитателей о желании приводить ребенка в детский сад. Воспитатель сообщает руководителю детского сада о примерном количестве детей, желающих посещать детский сад. Руководство ежедневно формирует одновозрастные или разновозрастные группы. В каждой группе должно быть не больше 15 детей. В зависимости от количества детей составляется список сотрудников для выхода на работу, который будет корректироваться ежедневно», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что прием детей будет осуществлять воспитатель и медработник, у детей будут осматриваться кожный покров и измеряться температура. При отсутствии ребенка в саду более трех дней, должна предоставляться справка о состоянии здоровья от участкового педиатра.

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«Также ежедневно медработник будет проводить утренний фильтр всех сотрудников детского сада. В течение дня медработник два раза проводит обход групп и наблюдает за состоянием детей. Рекомендуемый режим работы с 9.00 до 18.00», — резюмируется в сообщении.

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