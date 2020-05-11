Какие карантинные меры в сфере перевозок пассажиров и авиаперелетов сохранили в Казахстане

Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Ряд карантинных мер в сфере перевозок пассажиров и авиаперелетов сохранили в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова своим постановлением от 10 мая поручила департаменту контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте, территориальным департаментам комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, структурным подразделениям органов государственных доходов в автомобильных пунктах пропуска через государственную границу Республики Казахстан обеспечить:

1) проведение санитарно-карантинного контроля с обязательной термометрией всех лиц, прибывающих из-за рубежа (в том числе пилоты, бортпроводники, машинисты, проводники, водители, перевозчики и другие) во всех пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан;

2) анкетирование пассажиров, членов экипажей, бортпроводников, машинистов и проводников в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан в международных аэропортах, на железнодорожном транспорте и автопереходах;

3) обработку данных системой распознавания анкет с передачей их в Веб приложение Министерства здравоохранения Республики Казахстан в течение двух часов после прибытия рейса.

Напомним, ранее сообщалось, что справки по коронавирусу отменили в сфере авиаперелетов в Казахстане.