Как поэтапно будут ослаблять карантинные меры в Казахстане

Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Представлен механизм поэтапного ослабления карантинных мер в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова своим постановлением от 10 мая поручила акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 7 % в течение семи дней обеспечить:

1) разрешение на свободный выход населения из мест проживания с обязательным ношением маски при совместных прогулках 2-х и более человек и соблюдением социальной дистанции;

2) разрешение посещения парков, площадей и скверов, набережных без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;

3) разрешение на выход во двор (группы не более 3 человек, или членов одной семьи) с соблюдением социальную дистанцию;

4) разрешение въезда/выезда между регионами Республики Казахстан (авиарейсы) с обязательным соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и дополнительных требований, установленных Главным государственным санитарным врачом на транспорте;

5) разрешение на въезд/выезд из населенного пункта для посещения дачи (загородного дома);

Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Национальной палате предпринимателей «Атамекен» в регионах при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 7 % в течение семи дней поручено обеспечить:

1) деятельность медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

2) деятельность продовольственных рынков с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и временным ограничением режима работы с 10:00 до 17:00 согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

3) работу непродовольственных магазинов площадью до 2 тыс. кв.м с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, временным ограничением режима работы с 10:00 до 17:00

4) работу непродовольственных рынков (вне зданий) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

5) работу строительных магазинов, магазинов по реализации дачного инвентаря, оптики (магазины), цветочных магазинов, зоомагазинов иных объектов, исключающих скопление и длительный и тесный контакт, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

6) работу станций технического обслуживания, автомоек, шиномонтажных, автосалонов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

7) работу салонов красоты (по предварительной записи) с обеспечением допуска посетителей в медицинских масках и соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

8) работу бизнес центров (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости и т.д.) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

9) деятельность спортивных объектов (проведение учебно-тренировочного процесса для групп до 30 чел.), а также с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

10) работу объектов культуры (индивидуальные и групповые репетиции до 30 чел.) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

11) работу объектов по оказанию услуг населению: объекты оказывающие типографические услуги, швейные ателье, обувные мастерские, сервис по ремонту обуви, одежды, химчистки, прачечные и иных объектов, исключающих скопление и длительный и тесный контакт с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

12) соблюдение алгоритма работы объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

13) соблюдение алгоритма работы аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

14) соблюдение алгоритма работы организаций и работников, задействованных на весенне-полевых работах согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Центральным государственным органам, правоохранительным и специальным органам, поручено обеспечить:

1) деятельность государственных органов (организации), офисов с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 12 к настоящему постановлению. При этом для 50% сотрудников сохраняется дистанционная форма работы (при штатном расписании более 30 сотрудников);

2) организацию санитарно-карантинного контроля на блокпостах между регионами, согласно приложению 13 к настоящему постановлению с обеспечением:

Разрешается въезд и выезд граждан для работы в организациях, возобновивших свою работу после отмены режима ЧП при наличии справки с места работы и регистрации проживания в населенном пункте по месту работы.

Разрешается въезд и выезд граждан по медицинским показаниям на территорию регионов/городов с объявленным карантином в сопровождении не более двух человек, при наличии следующих документов:

— заключение врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической организации для подтверждения диагноза и срочности лечения, согласно форме 035-1/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года №907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения»;

— письмо-приглашение от медицинской организации, расположенной в карантинной зоне с указанием диагноза и подтверждением срочности, подписанное первым руководителем и заверенное гербовой печатью;

б) разрешение на выезд и въезд отдельным категориям лиц, за исключением указанных в абзаце а) подпункта 2) пункта 6 настоящего постановления выдается местными исполнительными органами. При этом, указанные лица подлежат домашнему карантину на 14 дней по месту прибытия.

3) организацию санитарно-карантинного контроля на блокпостах внутри регионов по решению оперативных штабов и Главного государственного санитарного врача на соответствующей территории;

4) карантина и соблюдения санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа;

5) усиленного санитарно-дезинфекционного режима (установка санитайзеров для обработки рук, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка с применением дезинфекционных средств, проветривание) на всех объектах, осуществляющих деятельность;

6) обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств общественного транспорта перед каждым рейсом, аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, супермаркетов, рынков, остановок общественного транспорта (не менее двух раз в день), перил наземных и подземных пешеходных переходов, спортивных снарядов, детских и спортивных площадок, скамеек и лавочек, банкоматов, терминалов банков, POS-терминалов.

Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Министерству образования и науки Республики Казахстан в регионах при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 7 % в течение семи дней поручено обеспечить:

1) работу дежурных групп в дошкольных организациях (по возрасту) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

2) работу образовательных центров, кружков (по записи) с проведением контроля состояния здоровья сотрудников и детей (термометрия), отстранение сотрудников и детей с признаками ОРВИ, а также с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

3) работу детских кабинетов коррекции (по предварительной записи) с проведением контроля состояния здоровья сотрудников и детей (термометрия), отстранением сотрудников и детей с признаками ОРВИ, а также с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

4) дистанционное обучение организаций образования, в том числе проведения всех видов оценки знаний.

Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в регионах при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 7 % в течение семи дней поручено обеспечить:

1) разрешение въезда/выезда между регионами Республики Казахстан (авиарейсы) с обязательным соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и дополнительных требований, установленных Главным государственным санитарным врачом на транспорте;

2) возобновление работы общественного транспорта с ограничениями с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и дополнительных требований согласно приложению 15 к настоящему постановлению.

Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Министерству юстиции Республики Казахстан в регионах при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 7 % в течение семи дней поручено обеспечить работу центров обслуживания населения с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Национальному банку Республики Казахстан в регионах при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 7 % в течение семи дней поручено обеспечить работу банков второго уровня с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.