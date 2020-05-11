Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Названы условия возобновления работы детсадов и образовательных центров в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова своим постановлением от 10 мая поручила акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Министерству образования и науки Республики Казахстан в регионах при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 7 % в течение семи дней обеспечить:

1) работу дежурных групп в дошкольных организациях (по возрасту) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 14 к постановлению;

2) работу образовательных центров, кружков (по записи) с проведением контроля состояния здоровья сотрудников и детей (термометрия), отстранение сотрудников и детей с признаками ОРВИ, а также с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

3) работу детских кабинетов коррекции (по предварительной записи) с проведением контроля состояния здоровья сотрудников и детей (термометрия), отстранением сотрудников и детей с признаками ОРВИ, а также с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

4) дистанционное обучение организаций образования, в том числе проведения всех видов оценки знаний.

Согласно представленному алгоритму работы дежурных групп детских дошкольных организациях:

1.Допускается открытие по одной возрастной дежурной группе, сихлдя из условий для соблюдения дистанции не менее 1 метра в спальных помещениях, но не более 15 детей в каждой возрастной группе (объединенная ясельная и 1-я младшая, 2-я младшая, средняя, объединенная старшая и дошкольная).

2.Проведение ежедневного утренного фильтра медицинским работником всех сотрудников детского сада и детей.

3.К работе не допускается персонал и дети с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) и других инфекционных заболеваний.

4.Прием детей со справками о состоянии здоровья от участкого педиатра (при отсутствии более 3 рабочих дней).

5.Не рекомендуется сопровождать детей в детские дошкольные организации следующим категорям лиц:

— контактным с подтвержденными случаями COVID-19;

— прибывшим из-за рубежа или регионов с регистрацией случаев за последние 14 дней;

— беременным;

— лицам старше 65 лет;

— лицам с проявлениями острых респираторных заболеваний.

6.Для обработки рук персонала и посетителей на объекте в доступных местах устанавливаются диспенсеры с кожным антисептиком.

7.Персональная ответственность воспитателей за своевременное мытье рук детей (мытье рук с использованием жидкого мыла) до приема пищи, после прогулки на улице, посещения санузла и в других случаях загрязнения.

8.Обеспечение обеззараживания (кварцевания) помещений групп в отсутствие детей с последующим проветриванием. Соблюдение режима проветривания: через каждый час нахождения детей в группе проветривание не менее 15 минут, сквозное проветривание при отсутствии детей в группе. Проветривание осуществляется под контролем воспитателя при обеспечении безопасности детей.

9.Двухкратная обработка дверных ручек, перил лестничных маршей, подокоников, горшков, сантехоборудования в группах с применением дезинфицирующих средств (использование дезсредств во время отсутствия детей в групповых помещениях).

10.Проведение уроков физической культуры и других групповых занятий на улице (в теплое время). При отсутствии изолированной площадки для игр (размещение в составе жилых комплеков) обеспечение ограничения прогулок.

11.Соблюдение расстояния между детьми в спальных помещениях во время сна на расстоянии не менее 1 метра.

12.Наличие достаточного количества термометров, дезинфицирующих и моющих средств, антисептиков, средств индивидуальной защиты (маски, перчатки).

13.Соблюдение питьевого режима (одноразовые стаканы).

14.Назначение ответственного лица за проведение ежедневного инструктажа с сотрудниками детского сада по вопросам соблюдениея противоэпидемического режима, за мониторингом соблюдения противоэпидемического режима в детском саду.

15.Соблюдение санитарно-эпидемилогических требований установленных в нормативных правовых актах.