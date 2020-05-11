Задействованным в борьбе с CОVID-19 полицейским РК выплатят премию в размере одного оклада

Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Задействованным в борьбе с коронавирусом полицейским и военнослужащим выплатят премию в размере одного оклада, сообщил министр финансов РК Алихан Смаилов.

«Во исполнение поручения главы государства в рамках уточнения бюджета на 2020 год на противоэпидемиологические меры предусмотрено дополнительно Т125 283,5 млн, из них: Т40, 609 млрд – на стимулирование работников системы здравоохранения, задействованных в проведении карантинных мероприятий (…) Т8,091 млрд — на выплату премий сотрудникам и медицинским работникам органов внутренних дел, военнослужащим Национальной гвардии и Вооруженных сил в размере одного должностного оклада (будет охвачено порядка 66,3 тыс. человек)», — сказал Смаилов на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что Т19,509 млрд составляет оплата за медицинские услуги медицинским организациям за лечение лиц с коронавирусной инфекцией и лиц, госпитализированных с подозрением, а также с целью изоляции с подозрением на контакт с больными с новой коронавирусной инфекцией COVID-19; Т14,800 млрд — на строительство трех медицинских модульных комплексов карантинного типа в Нур-Султане, Шымкенте и Алматы.

Также, по словам Смаилова, Т30,815 млрд предназначены для на предоставления продуктово-бытовым набором 2 млн получателей АСП, в том числе детям от 6 до 18 лет, инвалидам 1-3 группы, детям-инвалидам, лицам, занятым по уходу за ребенком-инвалидом, официально зарегистрированным безработным на период чрезвычайного положения.

Т 4, 058 млрд предназначено для обеспечения услугами связи и функционирования межведомственных информационных систем, Т5, 623 млрд – для обеспечения бесперебойной работы службы судебной медицинской экспертизы, Т1, 349 млрд – для приобретения продовольственного и специального имущества, а также имущества для оснащения палаточного городка и обеспечения безопасности на блокпостах и обустройства палаточного городка.

Еще Т225,3 млн по словам Смаилова направлены на приобретение тепловизоров и Т200 млн – на проведение информационно-разъяснительной работы в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.