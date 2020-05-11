Кооперационный проект для сельчан «от поля до прилавка» поручил запустить Токаев

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Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Кооперационный проект для сельчан «от поля до прилавка» поручил запустить президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Поручаю правительству совместно с НПП «Атамекен» запустить в нескольких регионах пилотный проект по развитию кооперационной цепочки на селе «от поля до прилавка». Затем можно приступить к масштабированию проекта и к середине 2021 года разработать полноценную программу. В ходе реализации данной программы будет применено льготное микрокредитование по ставке 6% годовых по линии «КазАгро» с использованием инструментов гарантирования фонда «Даму», — сказал Токаев в понедельник на итоговом заседании государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения в Казахстане.

По его словам, текущая ситуация наглядно подтвердила известную истину: «продовольственная безопасность – ключевой элемент безопасности государства в целом».

«Поэтому мы продолжим оказывать максимальную поддержку аграриям. Дополнительно к уже реализуемым форвардным закупкам будут расширены механизмы финансирования путем введения оффтейк-контрактов и реструктуризации задолженности по кредитам «КазАгро». В Казахстане порядка 1 миллиона 700 тысяч личных подсобных хозяйств. Однако их продукция не продается официально через торговые объекты и не поступает на перерабатывающие предприятия. Государство не получает от них налогов, занятые в таких хозяйствах практически не защищены социально», — пояснил президент.

Также он добавил, что следует наладить систему постоянного закупа и сбыта, запустить обучение и повышение агрокомпетенций участников программы.

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«Все это повысит доходы около 2 млн сельчан, увеличит загрузку отечественных сельхозпредприятий с 53% до 70% и снизит импорт социально значимых продуктов», — считает Токаев.

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