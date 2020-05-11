Нужно в срочном порядке выстроить новую структуру экономики – Токаев

Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Нужно в срочном порядке выстроить новую структуру экономики, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Повышение самодостаточности казахстанской экономики. Для этого следует развивать новые переделы в промышленности на основе имеющейся мощной сырьевой базы. Нам придется по-новому взглянуть на будущую структуру казахстанской экономики. Определить роль каждого из ее главных секторов: промышленного, энергетического, сельскохозяйственного, сервисного. Другими словами, нужно в срочном порядке выстроить новую структуру экономики», — сказал Токаев в понедельник на итоговом заседании государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения в Казахстане.

По его словам, «очевидно, что значительных реформ потребует энергетический сектор», который после кризиса «не будет прежним».

«В среднесрочном периоде движение в сторону «зеленой энергетики» – насущная необходимость. Потребует пересмотра наш подход и к индустриализации – следует определить реальные возможности на экспортном и внутреннем рынках, наметить достижимые цели, инструменты и идти вперед», — добавил Токаев.