Нам не удастся сохранить все предприятия и все рабочие места – Токаев

Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Признать режим чрезвычайного положения (ЧП) форс-мажором на нормативном уровне поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«К сожалению, как и во всем мире, нам не удастся сохранить все предприятия и все рабочие места, обеспечить стабильность каждого бизнеса. Поэтому важно на нормативном уровне признать введение режима чрезвычайного положения форс-мажорным обстоятельством для секторов экономики, наиболее пострадавших от введения режима ЧП», — сказал Токаев в понедельник на итоговом заседании государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения в Казахстане.

При этом, добавил он, «при обращении в суд представителей индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса ЧП должно признаваться форс-мажорным обстоятельством».