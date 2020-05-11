Нам не удастся сохранить все предприятия и все рабочие места – Токаев

Новости 89 0

Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Признать режим чрезвычайного положения (ЧП) форс-мажором на нормативном уровне поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«К сожалению, как и во всем мире, нам не удастся сохранить все предприятия и все рабочие места, обеспечить стабильность каждого бизнеса. Поэтому важно на нормативном уровне признать введение режима чрезвычайного положения форс-мажорным обстоятельством для секторов экономики, наиболее пострадавших от введения режима ЧП», — сказал Токаев в понедельник на итоговом заседании государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения в Казахстане.

При этом, добавил он, «при обращении в суд представителей индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса ЧП должно признаваться форс-мажорным обстоятельством».

Похожие материалы:

  1. Граждане с невысокими зарплатами будут платить меньше, чем сегодня – Токаев
  2. Токаев: 11 мая режим ЧП будет завершен, если не произойдет новая массовая вспышка эпидемии
  3. МОТ призвал не допустить второй волны пандемии после возращения людей на рабочие места
  4. Места массового скопления людей пока будут закрыты для посещения – Токаев
  5. Сенаторы указали госкомиссии на негативный резонанс из-за господдержки 361 предприятия РК

Новости партнеров

Загрузка...