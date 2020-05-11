Токаев: Более 40% получателей 42500 тенге впервые выплатили ЕСП, они не должны уйти «в тень»

Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Более 40% получателей социальной выплаты в 42 500 тенге – люди, впервые выплатившие единый совокупный платеж (ЕСП), сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Хочу остановиться еще на одном аспекте нашей социальной политики. Условием получения новой социальной выплаты была уплата ЕСП. Более 40% ее получателей – люди, впервые выплатившие ЕСП. Это именно те граждане, которым нужна реальная государственная помощь», — сказал Токаев в понедельник на итоговом заседании государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения в Казахстане.

Указанных лиц, по словам главы государства, «необходимо максимально вовлекать в экономику».

«Нельзя допустить, чтобы эти люди опять ушли «в тень», остались один на один со своими проблемами. Ведь на государственную поддержку, социальную защиту при наступлении неблагоприятных условий, достойную пенсию в будущем может рассчитывать прежде всего тот, кто работает официально, платит налоги. Поэтому именно такие граждане наряду с временно безработными должны стать предметом пристального внимания правительства и акимов. В рамках рыночной экономики временно потерять работу может каждый, в связи с чем правительству следует максимально упростить регистрацию на бирже труда, сократить процедуры, время получения статуса безработного и соответствующего пособия», — сказал Токаев.