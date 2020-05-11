Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил добиться уменьшения спекулятивных атак на тенге.

«В текущих непростых условиях ключевую роль приобретает доверие инвесторов, бизнеса к национальной валюте, денежно-кредитной политике. В этой связи чрезвычайно важно добиться уменьшения спекулятивных атак на национальную валюту. Это задача Национального банка и агентства по регулированию финансового рынка», — сказал Токаев в понедельник на итоговом заседании государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения в Казахстане.

По его словам, в условиях усиленной конкуренции за иностранный капитал следует перейти на прямую работу с каждым держателем капитала.

«Предстоит разработать индивидуальные меры поддержки для каждого инвестора на основе приоритетности и потенциального эффекта на экономику в целом. В рамках этой важной работы правительство должно обеспечить режим стабильности всего инвестиционного законодательства для стратегических инвесторов в приоритетных отраслях», — добавил глава государства.

Он отметил, что предстоит активизировать использование потенциала Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) для привлечения инвестиций и развития фондового рынка.

«Это особенно важно в свете предстоящей приватизации госактивов. Следует также обеспечить доступ казахстанских предпринимателей к использованию преимуществ английского права и арбитража МФЦА при решении бизнес-споров. Нужно начать работу по поэтапному переводу отдельных структур, принадлежащих национальным компаниям, из иностранных юрисдикций в МФЦА.Мы не сможем добиться доверия иностранных инвесторов, если наши собственные компании выбирают иностранные юрисдикции. Правительство, МИД и загранпредставительства должны усилить продвижение программы инвестиционного налогового резидентства МФЦА. Администрация Центра работает над новой стратегией до 2025 года», — сказал президент.