Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Представлен алгоритм работы продовольственных рынков при ослаблении карантина в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой от 10 мая, при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 7% в течение семи дней, может быть разрешена работа продовольственных рынков.

Ниже представлен алгоритм работы продовольственных рынков:

Режим работы с 10:00 до 17:00 часов

Допуск на объект:

— контроль температуры тела работников и продавцов на входе (ресепшн, пункт охраны), опрос на наличие симптомов, не исключающими COVID-19(сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.);

— установить санитайзеры с кожным антисептиком у входа, в холлах торговых залов, коридорах через каждые 50-100 м, у входа в лифты, санитарные узлы.

— максимальное обеспечение условий для безналичного расчета за произведенные/полученные услуги (карты, приложение на телефоне);

Организация рабочего процесса:

— определить лицо, ответственное за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований (измерение температуры, инструктаж персонала, своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала проведения инструктажа, утилизацией масок, респираторов, салфеток, обработкой оборудования и инвентаря, уборкой помещений);

— проведение инструктажа среди работников о необходимости соблюдения правил личной/производственной гигиены и контроля за их неукоснительным соблюдением;

— обеспечить санитарные узлы средствами личной гигиены (жидкое мыло, антисептики);

— не допускать образования очередей более 5 человек с соблюдением социального дистанцирования между покупателями не менее одного метра, ограничение количества одновременно обслуживаемых посетителей;

— оказание услуг населению в одноразовых перчатках, подлежащих замене не менее двух раз в смену и при нарушении целостности (сотрудники, имеющие непосредственный контакт с посетителями) с обработкой рук антисептиками;

— содержать прилагающую территорию в чистоте, обеспечить своевременный вывоз мусора, проведение 1 раз в неделю «санитарного» дня;

— бесперебойная работа вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра (включая замену фильтров, дезинфекцию воздуховодов) внутри торговых центров, с обеспечением соблюдения режима проветривания;

— техническому персоналу (уборщицы) дезинфекцию необходимо проводить в спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, медицинская маска);

— уборочный инвентарь (ведра, щетки, тряпки) после использования хорошо моют и хранят в специально выделенных местах;

— использование перчаток, масок/респираторов в течение рабочего дня с условием их своевременной смены;

— каждые 2 часа проветривать рабочие места и помещения для посетителей;

— влажная уборка производственных и бытовых помещений с дезинфекцией средствами вирулицидного действия не менее 2 раз в день с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (оборудования, инвентаря, столов, стульев), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы);

— обеспечение неснижаемого (не менее чем пятидневного) запаса дезинфицирующих и моющих средств для уборки помещений, обработки рук сотрудников, СИЗ органов дыхания;

— к работе с дезинфицирующими средствами допускаются совершеннолетние лица, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья;

— дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в инструкциях по их применению.