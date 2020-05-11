Ношение масок в общественных местах должно стать нормой – Токаев

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Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что Ношение масок в общественных местах должно стать нормой, сообщает пресс-служба главы государства.

«С сегодняшнего дня по всей стране будет открыта часть магазинов, возобновится деятельность салонов красоты, образовательных центров и других объектов. Будут открыты парки. Возобновляются пассажирские авиаперевозки. При этом в повседневной жизни мы все должны соблюдать строгие меры предосторожности. Социальное дистанцирование, ношение масок в общественных местах должно стать нормой», — сказал Токаев в понедельник на итоговом заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению.

Он пояснил, что вирус еще продолжает представлять угрозу, поэтому карантинные ограничения в регионах будут сниматься в зависимости от улучшения ситуации.

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