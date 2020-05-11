Новую жилищную программу «5-10-20» поручил запустить в Казахстане Токаев

Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Новую жилищную программу «5-10-20» поручил запустить в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев.

«Мощным стимулом развития экономики, роста занятости и фактором социальной поддержки должно стать строительство доступного жилья. Инициированная Елбасы программа «7-20-25» придала большой импульс ипотечному кредитованию и жилищному строительству. Для решения вопросов очередников поручаю запустить новый проект по обеспечению кредитным жильем «5-10-20». На эти цели в рамках антикризисных средств мы направим Т390 млрд», — сказал Токаев в понедельник на итоговом заседании государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения в Казахстане.

По его словам, в 2020 году запланированы рекордные объемы строительства в стране – 15 млн кв.м, или 150 тыс. квартир и домов.

«Важно продолжить работу по улучшению жилищных условий наших граждан. По сути, это одно из стратегических направлений работы Правительства. Для этого предстоит модернизировать институциональную структуру. Правительству следует до конца года создать на основе АО «ЖССБК» («Жилстройсбербанк Казахстана») полноценный институт развития и поддержки – «Отбасы банк», который будет централизовано осуществлять учет, постановку и распределение жилья», — добавил президент.

Продолжением системных преобразований в этой сфере, по его словам, станет использование казахстанцами части своих пенсионных накоплений на цели улучшения жилищных условий.

«Я ранее давал такое поручение, но в связи с режимом ЧП обсуждение затянулось. Пора принять решение. Правительство должно определиться со своими подходами до 1 июля», — поручил Токаев.