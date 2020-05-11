Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Новые сроки подачи документов для учетной регистрации ломбардов установили в Казахстане, сообщает пресс-служба агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

«В соответствии с законом Республики Казахстан от 4 июля 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения» с 1 января 2020 года введено регулирование деятельности всех субъектов кредитования, предоставляющих займы гражданам. До 1 июля 2020 года все указанные субъекты, в том числе ломбарды, кредитные товарищества и компании онлайн-кредитования, должны пройти учетную регистрацию в агентстве в качестве организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность. Ранее агентством был установлен срок подачи документов для прохождения учетной регистрации – не позднее 1 мая 2020 года для крупных городов и не позднее 1 июня 2020 года для регионов», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

В АРРФР представили новый график повышения требований к уставному и собственному капиталу действующих ломбардов.

«Постановлением правления агентства перенесены сроки установления новых требований к уставному и собственному капиталам для ломбардов. Для ломбардов, зарегистрированных в качестве юридических лиц до 1 января 2020 года, осуществляющих деятельность в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент или областных центрах, минимальные размеры уставного и собственного капиталов составляют – Т10 млн, в иных регионах – Т5 млн. Для ломбардов, зарегистрированных в качестве юридических лиц после 1 января 2020 года, осуществляющих деятельность в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент или областных центрах, минимальные размеры уставного и собственного капиталов составляют Т70 млн, в иных регионах – Т30 млн», — сказано в сообщении.