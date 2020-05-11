Правила возмещения 15000 тенге за комуслуги изменились в Казахстане

Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Правила возмещения затрат поставщикам коммунальных услуг в период карантина изменились в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«В целях исполнения поручения главы государства 9 мая текущего года внесены изменения и дополнения в правила возмещения затрат поставщикам коммунальных услуг в период режима карантина», — говорится в распространенном в понедельник сообщении «О возмещении Т15 тыс. за комуслуги».

В правила включены нормы по возмещению платежей по оплате за комуслуги членам семьи, совместно проживающих с определенными категориями лиц.

В частности:

— инвалиды 1, 2, 3 групп;

— инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;

— семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

— многодетные семьи;

— пенсионеры с минимальной пенсией и менее, одинокие пенсионеры;

— семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка;

— граждане, получающие адресную социальную помощь.

«Кроме того, в случае возмещения платежей по оплате коммунальных услуг из местного бюджета, акиматам предоставлена возможность по определению категории получателей, условий и порядка возмещения», — сказано в сообщении.