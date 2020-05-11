Какие объекты Алматы подвергнут дезинфекции 11 мая

Алматы. 11 мая. КазТАГ – Алматинские власти представили график дезинфекции многоэтажных жилых домов, детских и спортивных площадок на 11 мая, передает корреспондент агентства.

«В городе 23 454 подъезда в 8503 домах и 4082 дворовых территории. Проведение дезобработки по всем районам разделено на три дня с охватом не менее 33% в день от их общего количества. Тем самым дома и дворы обрабатываются два раза в неделю по графику», — сообщили в пресс-службе акима Алматы в понедельник.

По Алмалинскому району: квадрат улиц Абая – Назарбаева – Райымбека – Сейфуллина – Байтурсынова.

По Алатаускому району: Самгау, Алмалы, Алатау сити, Зердели, 13 терр., 14 терр.

По Ауэзовскому району: пр. Райымбека, ул. Саина, Жубанова, Кабдолова, Алтынсарина, мкр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, Сайран, ул. Утеген батыра, Толе би, мкр. Тастак-1.

По Бостандыкскому району: квадрат улиц пр. Аль-Фараби – пр. Назарбаева – пр. Абая – ул. Жарокова.

По Жетысускому району: квадрат улиц Райымбека – Жетысуская – Рыскулова – Кудерина

По Медеускому району: мкр. Самал-1, 2, 3, Достык, 128, 132, 138, 160, 162, 158, квадрат улиц Толе-би – Назарбаева – Макатаева – Каирбекова. Квадрат улиц Каирбекова – Макатаева до Малой Алматинки до Толе би ЖК Восточный парк.

По Наурызбайскому району: ЖК Хан-Тенгри, ЖК Аль-Фараби, мкр. Рахат (ул. Арыстанбаб, Кокдала, Култобе), мкр. Каргалы (ул. Байдаулет, Райан, Редько), мкр. Курамыс (ул. Сейдимбек)

По Турксибскому району: Жулдыз-1, Жулдыз-2, Дунентаева, Алтай, Алтай-1, Алтай-2, Наманганская, Гризодубова, Захарова, Беринга, Аэропорт, Майлина, Закарпатская, Ахметова, Огарева, Монтажная, Нижняя Пятилетка, Бекмаханова, Спасская, К. Цеткин, Земнухова.