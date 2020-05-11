Какие объекты Алматы подвергнут дезинфекции 11 мая

Новости 26 0

Алматы. 11 мая. КазТАГ – Алматинские власти представили график дезинфекции многоэтажных жилых домов, детских и спортивных площадок на 11 мая, передает корреспондент агентства.

«В городе 23 454 подъезда в 8503 домах и 4082 дворовых территории. Проведение дезобработки по всем районам разделено на три дня с охватом не менее 33% в день от их общего количества. Тем самым дома и дворы обрабатываются два раза в неделю по графику», — сообщили в пресс-службе акима Алматы в понедельник.

По Алмалинскому району: квадрат улиц Абая – Назарбаева – Райымбека – Сейфуллина – Байтурсынова.

По Алатаускому району: Самгау, Алмалы, Алатау сити, Зердели, 13 терр., 14 терр.

По Ауэзовскому району: пр. Райымбека, ул. Саина, Жубанова, Кабдолова, Алтынсарина, мкр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, Сайран, ул. Утеген батыра, Толе би, мкр. Тастак-1.

Сколько осталось жить Национальному фонду? Сколько осталось жить Национальному фонду?
4511

По Бостандыкскому району: квадрат улиц пр. Аль-Фараби – пр. Назарбаева – пр. Абая – ул. Жарокова.

По Жетысускому району: квадрат улиц Райымбека – Жетысуская – Рыскулова – Кудерина

По Медеускому району: мкр. Самал-1, 2, 3, Достык, 128, 132, 138, 160, 162, 158, квадрат улиц Толе-би – Назарбаева – Макатаева – Каирбекова. Квадрат улиц Каирбекова – Макатаева до Малой Алматинки до Толе би ЖК Восточный парк.

По Наурызбайскому району: ЖК Хан-Тенгри, ЖК Аль-Фараби, мкр. Рахат (ул. Арыстанбаб, Кокдала, Култобе), мкр. Каргалы (ул. Байдаулет, Райан, Редько), мкр. Курамыс (ул. Сейдимбек)

По Турксибскому району: Жулдыз-1, Жулдыз-2, Дунентаева, Алтай, Алтай-1, Алтай-2, Наманганская, Гризодубова, Захарова, Беринга, Аэропорт, Майлина, Закарпатская, Ахметова, Огарева, Монтажная, Нижняя Пятилетка, Бекмаханова, Спасская, К. Цеткин, Земнухова.

Похожие материалы:

  1. Какие объекты подвергнут дезинфекции в Алматы 7 мая
  2. Какие документы должны иметь при себе дачники для выезда из Алматы
  3. За какие комуслуги возместят 15000 тенге
  4. Какие страны мира ослабляют режим карантина
  5. Порядка 12 тыс. человек могут быть направлены на общественные работы в Алматы

Новости партнеров

Загрузка...