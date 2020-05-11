Режим ЧП прекращен, но эпидемия коронавируса не побеждена полностью – Токаев

Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Режим чрезвычайного положения (ЧП) прекращен, но эпидемия коронавируса не побеждена полностью, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Сегодня на всей территории страны прекращается действие режима ЧП. Однако в ряде регионов сохраняется угроза заражения. Эпидемия не побеждена полностью. Пандемия все еще представляет опасность для здоровья населения. Поэтому карантинные ограничения будут сниматься постепенно, по мере улучшения ситуации в каждом регионе», — сказал Токаев на заключительном заседании государственной комиссии по обеспечению режима ЧП.

Напомним, 15 марта президент Токаев распорядился ввести на всей территории Казахстана чрезвычайное положение на период с 8.00 16 марта 2020 года на срок до 7.00 15 апреля 2020 года.

10 апреля глава государства сообщил о продлении режима ЧП до конца апреля.

27 апреля президент РК заявил, что «11 мая режим чрезвычайного положения (ЧП) будет завершен, если не произойдет новая массовая вспышка эпидемии», а 29 апреля он подписал указ о продлении действия ЧП на всей территории Казахстана до 00.00 11 мая.

Несмотря на завершение режима ЧП, карантинные меры в Казахстане сохраняются. В частности, власти Алматы ранее сообщили, что 11 мая в городе будет сохранен режим карантина: блокпосты по периметру также будут функционировать, будут действовать ранее принятые правила въезда и выезда, на работу допускаются только предприятия, получившие разрешения, режим работы общественного транспорта остается без изменений (с 6.00 до 19.00). В акимате Нур-Султана также сообщили, что 11 мая столица будет жить в своем прежнем режиме карантина, потому что карантин пока не снят: разрешается деятельность только тех предприятий, кому дали послабления, блокпосты пока не убирают, общественный транспорт в столице 11 мая не будет запущен.