Справки по коронавирусу отменили в сфере авиаперелетов в Казахстане

Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Справки по коронавирусу отменили в сфере авиационных перелетов в Казахстане, соответствующие поправки внесены в постановление главного санитарного врача на транспорте, передает корреспондент агентства.

«Да, это правда», — подтвердили в Авиационной администрации Казахстана корреспонденту агентства в понедельник.

Также изменения подтвердил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

«Как ранее нами озвучивалось, что в дальнейшем будут смягчены требования на внутренних возобновляемых авиарейсах с учетом мониторинга среди прибывающих авиапассажиров, в том числе на наличие симптомов, не исключающих признаки COVID-19. Следует отметить, что в период с 1 по 10 мая 2020 года по результатам проведенного мониторинга среди прибывших авиапассажиров, сотрудников вспомогательных служб аэропортов и экипажей воздушных судов не зарегистрированы случаи заболевания с коронавирусной инфекцией. В этой связи, с 11 мая текущего года исключено требование по обязательности прохождения ПЦР анализа COVID-19 для пассажиров, сотрудников служб аэропортов и экипажа», — сказал Байгабулов.

Он уточнил, что «принято соответствующее постановление».

«Вместе с тем, санитарно-карантинные требования как социальная дистанция, анкетирование, масочный режим, не допуск провожающих в здание терминала, бесконтактная термометрия и другие остаются в силе. В случае выявления лиц, с повышенной температурой или лиц с симптомами заболевания (кашель, одышка, затрудненное дыхание), то они не будут допущены в здание аэропорта и следовательно на борт воздушного судна. Указанные авиапассажиры будут изолированы с последующей карантинизацией», — сообщил главный санврач на транспорте.