Подтвердилась возможность заражения кошек и собак коронавирусом – ВОЗ

Алматы. 11 мая. КазТАГ – По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подтвердилась возможность заражения кошек и собак коронавирусом, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«Согласно исследованиям, кошки могут заразиться COVID-19 и передать его своим собратьям. Заразиться могут и хорьки, и в какой-то степени, собаки, но другие домашние животные, такие как свиньи, утки, куры, индюшки и другие, похоже, не поддаются этому вирусу, и это очень хорошо, ведь мы разводим этих животных в больших масштабах», — сказал эксперт ВОЗ по безопасности пищевых продуктов и зоонозу Петер Эмбарек.

Как подчеркнули в ООН, главная задача сейчас – остановить распространение неизвестного ранее коронавируса COVID-19, которым по всему заразились уже 4 млн человек.

«Но не менее важно понять его происхождение и природу. А тут пока много неизвестного. Считается что его носителями были летучие мыши. Но как он попал к человеку и как «научился» передаваться от одного человека к другому? Наиболее вероятным «стартом» распространения COVID-19 считают рынок в китайском городе Ухань, но им оказались заражены люди, никак не связанные ни с рынками, ни с их посетителями», — отмечают в ООН.

«Проводящиеся уже сейчас предварительные исследования, собеседования и сбор данных – все это поможет определить происхождение COVID-19 – с точки зрения и времени, и места. Это могут быть рынки в Ухане, а, может, и нет. Так что сейчас нет смысла бросаться тестировать всех животных без разбора, прежде чем, мы не проделаем эту предварительную работу», — считает эксперт ВОЗ.

По его словам, ученые все больше понимают о болезни.

«Известно уже, что в подавляющем большинстве случаев она проходит либо вообще без симптомов, либо в легкой форме. Так что вполне вероятно, что в самом начале эпидемии легкие случаи заболевания прошли незамеченными – и этим можно объяснить тот факт, что инфицированными оказались люди, не имевшие вообще никакого отношения к рынку. Было бы хорошо, если бы мы могли выделить этот вирус раньше, пока он не адаптировался к человеку – тогда можно было бы лучше понять, как он изменялся, как он приспосабливался к человеческому организму и какие именно структурные изменения позволили ему это сделать. Сегодня мы видим другую структуру вируса, да, мы наблюдаем некоторые мутации, но не можем сказать, какая из них имела критическое значение, а какая нет. Вирус мутирует постоянно и в 99% случаев эти мутации ничего не значат. Но нам-то нужно определить именно ту, которая сыграла переломную роль», — пояснил Эмбарек.

Рассеивая опасения, что COVID-19 могут переносить комары или какие-то еще животные, он объяснил, что подобные вирусы весьма «разборчивы», их «привлекают» специфические виды животных и они могут проникнуть только в специфические клетки разных животных, а не куда угодно.

«Одна из теорий, кстати, предполагает, что «посредником» при передаче вируса от летучих мышей к человеку стали ящуры – панголины. Но для того, чтобы понять механизм возникновения и передачи COVID-19, потребуются серьезные, исследования, и не только в самом Китае», — говорится в сообщении.

В ВОЗ считают, что у Китая есть все возможности, включая высококвалифицированных ученых и исследователей для того, чтобы выяснить, что стало источником распространения COVID-19.

«В то же время совсем не лишним будет сотрудничество с коллегами из разных стран мира, которые побывали в подобных ситуациях и провели собственные расследования, результатами которых они готовы поделиться. Такая совместная работа всегда идет на пользу делу и в случае таких сложных комплексных исследований позволяет приблизить успех. У нас еще есть время. В случае с Ближневосточным респираторным синдромом потребовался год, чтобы найти его источник. Но понять, что произошло в самом начале, – крайне важно, прежде всего для того, что не допустить повторения этой ситуации в будущем, в том числе и с другими вирусами», — заключил Эмбарек.