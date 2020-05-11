План из 159 мер по восстановлению экономики рассмотрело правительство Казахстана

Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане правительство рассмотрело комплексный план из 159 пунктов – мер по восстановлению экономики после карантина и чрезвычайного положения (ЧП), заявил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

«Правительством страны под председательством премьер-министра рассмотрен комплексный план, который состоит из 159 пунктов. Это все меры, направленные на восстановление экономической составляющей, которые мы получили во время карантинного режима и в целом в период ЧП», – сказал Тугжанов, отвечая на вопрос о том, разрабатывают ли правительство сценарий действий в экономической и социальной сфере с учетом последствий пандемии коронавируса и снижения цен на энергоносители, на брифинге в понедельник.

По его словам, план по смягчению карантинного режима разработан, включительно, по июнь.