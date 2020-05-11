Токаев поручил временно приостановить возбуждение процедуры банкротства в отношении юрлиц

Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил временно приостановить возбуждение процедуры банкротства в отношении юридических лиц.

«С целью недопущения давления со стороны недобросовестных кредиторов поручаю приостановить возбуждение процедуры банкротства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 октября текущего года», — сказал Токаев в понедельник на итоговом заседании государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения в Казахстане.

По его словам, «важно в этот непростой период поддерживать экономическую активность действующих предпринимателей, защищать частную собственность и конкуренцию».