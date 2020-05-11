Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Совет по биологической безопасности может появиться в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Предстоит кардинально усилить национальную санитарно-эпидемиологическую службу. По всей видимости, COVID-19 и подобные ему вирусы не являются одноразовым явлением. Поэтому нам следует быть постоянно готовыми не только с практической, но и с научной точки зрения. Правительству следует сформировать совет по биологической безопасности с привлечением авторитетных ученых и экспертов», — сказал президент Касым-Жомарт Токаев в понедельник на итоговом заседании государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения в Казахстане.

По его словам, необходимы коренные преобразования, направленные на повышение качества системы охраны здоровья, полноценное технологическое переоборудование медучреждений, повышение компетенций медицинского персонала.

«Требуется адаптация системы к быстрому реагированию на чрезвычайные ситуации любого характера. Должны быть выработаны подходы для инфекционного контроля населения, внедрения телемедицины и удаленной диагностики», — сказал Токаев.