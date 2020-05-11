25 поводов уволить работника 11.05.2020 15:00 Владислав ЮРИЦЫН Общество 182 0 Профсоюзный лидер Асхат Асылбеков об отличиях трудовой инспекции от налоговой Похожие материалы: Почти 25 тыс. электронных адресов ВОЗ и других организаций оказались в интернете Совет по биологической безопасности может появиться в Казахстане Токаев: Казахстан вступает в новую фазу своего развития, мы будем жить в новой реальности В госцентрах справка об отсутствии коронавируса стоит Т11,5 тыс., в частных – Т20 тыс. в РК Удаленную идентификацию личности для получения банковских услуг внедрил Нацбанк РК