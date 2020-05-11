Турция передала Казахстану медмаски, комбинезоны и средства дезинфекции

Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Турция передала Казахстану медицинские маски, комбинезоны и средства дезинфекции, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«9 мая 2020 года в Алматы был доставлен гуманитарный груз от правительства Турции в виде медицинских масок (150 000 штук), защитных экранов для лица (50 штук), защитных очков для глаз (100 штук), комбинезонов (300 штук) и средств дезинфекции», — говорится в сообщении в понедельник.

Уточняется, что 11 мая 2020 г. ведущий турецкий фармацевтический производитель «Abdi Ibrahim» также направил в Казахстан гуманитарный груз в виде таблеток препарата «Kutlu», содержащих хлорохин и препарат ацетилцистеин, которые активно применяются в борьбе с коронавирусом COVID-19.

«Гуманитарный груз был получен единым дистрибьютором ТОО «СК-Фармация» для дальнейшего распределения среди медицинских учреждений. Следует отметить, что ранее гуманитарную помощь Казахстану оказали ряд других турецких инвесторов», — резюмируется в сообщении.