В Нур-Султане при выявлении КВИ подъезды будут закрывать на карантин на один-два дня

Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. При выявлении коронавирусной инфекции (КВИ) подъезды жилых домов в Нур-Султане будут закрывать не на две недели, а на один-два дня, сообщил заместитель акима столицы Бактияр Макен.

«Порядка 97 объектов у нас 9 мая были зафиксированы, но на сегодняшний день с снятием режима чрезвычайного положения все карантинные мероприятия исключаются, потому что автоматически они снимаются, то есть в подъездах карантинные меры автоматически снимаются, но, тем не менее, в случае выявления КВИ у некоторых граждан, которые проживают в некоторых жилых комплексах, мы будем тоже применять, но с учетом решения главного санитарного врача, мы день-два, а не по 14 дней будем карантин ставить. На день-два карантин поставим, проведем полную дезинфекцию и после того будем снимать», — сказал Макен на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что «на сегодняшний день практически все подъезды практически во всех жилых домах открыты».