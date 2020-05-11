Жители пригородов Нур-Султана могут вернуться на свои рабочие места в столице

Новости 113 0
Цель – выжить и доказать, что ты не псих Цель – выжить и доказать, что ты не псих
4214

Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Жители пригородов Нур-Султана могут вернуться на свои рабочие места в столице, сообщил заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен

«В Нур-Султан смогут заезжать только те, кто работает на объектах жизнеобеспечения города, сотрудники тех предприятий, которым разрешено возобновление деятельности», — сказал Макен на брифинге в понедельник.

Он подчеркнул, что право вернуться на работу в город получают жители близлежащих районов, находящихся вне карантинной зоны.

«Акимами районов Акмолинской и Павлодарской областей формируются списки граждан (работавших в Нур-Султане до введения карантина – КазТАГ) и предоставляются в оперативный штаб акимата Нур-Султана для внесения в систему блокпостов. То есть те, кто работал в Нур-Султане, могут обращаться в руководство своих сел, они будут подавать списки в город, мы их отдадим на блокпосты, чтобы спокойно пропускать, чтобы они могли работать», — уточнил Макен.

Похожие материалы:

  1. В какое время можно гулять во дворах Нур-Султана
  2. Блокпосты будут сняты после снятия режима карантина в целом
  3. МОТ призвал не допустить второй волны пандемии после возращения людей на рабочие места
  4. Нам не удастся сохранить все предприятия и все рабочие места – Токаев
  5. Тугжанов: Работники из пригородов смогут пересекать блокпосты по спискам акиматов регионов

Новости партнеров

Загрузка...