Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Жители пригородов Нур-Султана могут вернуться на свои рабочие места в столице, сообщил заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен

«В Нур-Султан смогут заезжать только те, кто работает на объектах жизнеобеспечения города, сотрудники тех предприятий, которым разрешено возобновление деятельности», — сказал Макен на брифинге в понедельник.

Он подчеркнул, что право вернуться на работу в город получают жители близлежащих районов, находящихся вне карантинной зоны.

«Акимами районов Акмолинской и Павлодарской областей формируются списки граждан (работавших в Нур-Султане до введения карантина – КазТАГ) и предоставляются в оперативный штаб акимата Нур-Султана для внесения в систему блокпостов. То есть те, кто работал в Нур-Султане, могут обращаться в руководство своих сел, они будут подавать списки в город, мы их отдадим на блокпосты, чтобы спокойно пропускать, чтобы они могли работать», — уточнил Макен.