Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Задействованные в режиме ЧП военные и техника вернутся в свои части в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

«Сегодня в Казахстане официально завершилось действие режима чрезвычайного положения. В этой связи личный состав и военная техника Вооруженных сил Казахстана, задействованные в дежурстве по усилению блокпостов, дезинфекции и патрулировании населенных пунктов, вернутся в пункты своей постоянной дислокации. Передислокация будет осуществлена силами военно-транспортной авиации, а также своим ходом», — говорится в сообщении в понедельник.

Как отмечается, военнослужащие войск территориальной обороны, призванные на специальные сборы, продолжат выполнять свои задачи в соответствии с ранее утвержденными сроками и планами местных исполнительных органов.