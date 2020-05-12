16 товарным позициям отдадут приоритет по продвижению на новые рынки

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Нур-Султан. 12 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. 16 товарным позициям отдадут приоритет по продвижению на новые рынки, сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

«Нами приоритизированы 16 товарных позиций, по которым будут выработаны новые решения по их продвижению, в том числе и на новые рынки», — сказал Султанов на заседании правительства во вторник.

По его данным, по линии финансовых мер «КазахЭкспорта» с начала текущего года поддержано 39 казахстанских экспортеров, 26 из которых в период действия режима чрезвычайного положения (ЧП) получили страховую поддержку на более чем Т6 млрд.

«Законопроект «О техническом регулировании» для улучшения качества товаров и совершенствования процедур сертификации в настоящее время рассматривается мажилисом. В целом мы уже работаем над системными мерами поддержки торговых и экспортоориентированных предприятий, которые активно пользуются финансовыми и нефинансовыми инструментами господдержки», — заверил Султанов.

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