«Нам придется по-новому взглянуть на будущую структуру казахстанской экономики». «Сольная партия Дариги Назарбаевой на большой политической сцене прервалась на высокой ноте». «Борьба между Китаем и США в Казахстане может привести к беспорядкам»

Сетевой Казахстан 12 мая 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «Полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева на заседании госкомиссии по ЧП» — Нам придется по-новому взглянуть на будущую структуру казахстанской экономики. Определить роль каждого из ее главных секторов: промышленного, энергетического, сельскохозяйственного, сервисного. Другими словами, нужно в срочном порядке выстроить новую структуру экономики… Текущая ситуация наглядно, подтвердила известную истину: продовольственная безопасность – ключевой элемент безопасности государства в целом… Мощным стимулом развития экономики, роста занятости и фактором социальной поддержки должно стать строительство доступного жилья… Считаю, что во имя социальной справедливости пришло время проработать вопрос введения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога в отношении заработных плат и других видов дохода.

NOVGAZ.COM . Виталий ВОЛКОВ — «Выбор президента Казахстана: радикальные реформы или надежды на «Новый шелковый путь»?» — Опальный экс премьер-министр Казахстана Акежан КАЖЕГЕЛЬДИН направил президенту страны письмо с планом реформирования экономики. Есть у Касым-Жомарта ТОКАЕВА и план, написанный его собственными консультантами.

KOMMERSANT . RU . Виктор ВЕРК, Виктор КИЯНИЦА – «Дочка отсчета» — Что стоит за отставкой Дариги НАЗАРБАЕВОЙ с поста спикера парламента Казахстана. Сольная партия Дариги Назарбаевой на большой политической сцене прервалась на высокой ноте, однако — без аплодисментов. Вот только вряд ли это была «лебединая песня». У заслуженной «примы» казахстанской политики остается шанс вернуться и выступить ярко — хотя бы в «хоре»…

KAZVEDOMOSTI . KZ . Бауыржан ТОЛЕГЕНОВ – ««Семидесятники» на страже политического курса» — Обсуждение последних кадровых перестановок плавно перетекло в сюжет о смене поколений в управленческом истеблишменте, его омоложении. На марше 40-летние государственные мужи, продолжающие повсеместно закрепляться в бюрократическом аппарате. Одним уже под 50, другие только вошли в четвертый десяток, в совокупности же их объединяют в одну поколенческую группу – семидесятники. Карьеры большинства из них связаны исключительно с госаппаратом, фактически они взращены системой и сейчас, возмужав, принимают эстафету от своих учителей.

REGNUM . RU . «Борьба между Китаем и США в Казахстане может привести к беспорядкам» — Если США и Китай всерьез попытаются противостоять друг другу на территории Казахстана, то это выльется, скорее всего, в массовые акции протеста и, возможно, даже массовые беспорядки против китайского присутствия в Казахстане, агрессию против граждан Китая и административных зданий консульства, посольства, китайских корпораций. Дальше уже ситуация будет непредсказуемой, — казахстанский политолог Марат ШИБУТОВ прокомментировал нарастающее противостояние США и КНР в Казахстане. Казахские власти «будут максимально тянуть и выжидать, делая вид, что ничего не происходит. А потом сделают так, как пожелает более сильный из оппонентов».

FORBES . KZ . «Эмиграционные настроения и соблазн уйти в тень. Чем нам грозит прогрессивный ИПН?» — Мнения экспертов об инициативе по введению прогрессивной шкалы налогообложения индивидуальных доходов. Вот и сейчас есть сомнения — не уйдут ли в тень высокооплачиваемые работники, если повысить ставку ИПН? Больше или меньше налогов соберет государство в свой «кошелек»?

AZATTYQ . ORG . «Карантин и ЧП в Казахстане вчера, сегодня, завтра. Краткое содержание» — Режим чрезвычайного положения в Казахстане завершился 11 мая. Тем не менее в стране продолжают действовать карантинные ограничения «из-за угрозы выхода ситуации из-под контроля». В правительстве заявили, что их будут снимать постепенно. Разбираемся, что происходило и происходит сейчас, что должно измениться в ближайшем будущем и какие меры останутся в силе.

«Пандемия показала нехватку эпидемиологов в Казахстане» — На фоне эпидемии коронавируса в министерстве здравоохранения признали нехватку четырех тысяч врачей и 800 эпидемиологов в Казахстане. В министерстве заявили, что планируется в короткие сроки переподготовить 300 специалистов по эпидемиологической службе и произвести повышение квалификации девяти тысяч медицинских работников. Почему в Казахстане не хватает эпидемиологов? Решит ли этот шаг министерства проблему?

««В одном котле». Как общежитие для медиков превратилось в очаг коронавируса» — Инфицированные COVID-19 врачи в Алматы считают, что заразились из-за несоблюдения элементарных гигиенических условий в общежитии, куда их заселили с закрытием города на карантин. Власти Алматы, где более трети заразившихся коронавирусом — медицинские работники, говорят, что в общежитие врачи въехали добровольно и ни на что не жаловались.

TIME . KZ . «С нефтяной иглы — на налоговую» — В правительстве ответили блогерам на критику о «раздутых» расходах на борьбу с коронавирусом. Их цифру в 13,5 млрд долларов кабминовские чины назвали недостоверной. Первый заместитель премьер-министра — министр финансов Алихан СМАИЛОВ на брифинге в понедельник сообщил, что сумма, выделенная на борьбу с опасной инфекцией, гораздо скромнее — Непосредственно на борьбу с коронавирусом или на противоэпидемические мероприятия в республиканском бюджете предусмотрено 125 млрд тенге. До этого из резерва правительства было выделено порядка 25 млрд. Итого — 150 млрд тенге. В переводе на доллары это 350 млн долларов!

«Ради общего дела» — На всю жизнь запомнят карантин сотрудники департамента Антикоррупционной службы по Акмолинской области, пойманные в разгар ограничений в сауне. Начальник следственного управления профильного госагентства по данному региону Руслан ТУРГАНБЕКОВ вместе с подчиненными отправился в баньку, чтобы отдохнуть, но был застигнут врасплох местными полицейскими. После того, как видеозапись происшествия попала в интернет, борцов с коррупцией уволили из органов по отрицательным мотивам. Означает ли это, что они уже больше никогда не смогут вернуться на службу? Вопрос далеко не риторически. Есть свежий пример, когда уволенный из самой Генеральной прокуратуры начальник смог через суд добиться отмены серьезного дисциплинарного взыскания и восстановиться на работе.

«Беспокойное соседство» — В алматинской девятиэтажке снесли несущие плиты в трех квартирах, хотя по строительным нормам это категорически запрещено. В доме на проспекте Гагарина 54 квартиры, в которых проживают более 150 человек. В этой многоэтажке вырос и Тимур ТЕМЕРХАНОВ. Сейчас там живут родители парня. И с каждым днем его страх за жизнь и здоровье близких людей растет: они в любой момент могут быть погребены под плитами своего же дома.

CARAVAN . KZ . ««Мы слишком зависим друг от друга»: отчего появилось разочарование в ЕАЭС» — Недавно в онлайн-формате не смогли прийти к общему решению о ценах на газ премьер-министры стран ЕАЭС. Вопрос решено было оставить на суд президентов, которые должны увидеться очно 19 мая в Минске. Вот только сейчас, в условиях пандемии, под вопросом не только эта встреча, но и жизнеспособность всей интеграции. Или нет? В соседнем Кыргызстане вот уже месяц политики-националисты и некоторые граждане требуют, чтобы страна если и не вышла из Евразийского экономического союза, то хотя бы поставила свое членство на паузу. Между тем разочарование союзом высказывают не только они. Часто критикуют ЕАЭС белорусский президент Александр ЛУКАШЕНКО, власти Армении и казахстанские бизнесмены.

«Чиновники опять твердо вознамерились победить перекупщиков и высокие цены на еду одним махом» — Разговоры о том, что Казахстану нужны оптово-распределительные центры, ведутся давно. Даже в Закон “О внутренней торговле” пару лет назад определение “оптово-распределительный центр” собирались внести. Не внесли до сих пор. И, как уверен президент Союза картофелеводов и овощеводов Кайрат БИСЕТАЕВ, на то есть веские причины: – Я много раз на разных площадках настаивал на том, чтобы нас, производителей, дистрибьюторов импортной продукции, розницу, представителей акимата собрали за одним столом, и мы все вместе определили, что такое ОРЦ. Потому что сейчас у всех видение этих центров абсолютно разное. Но до сих пор такой встречи не было! – уверяет он.

CAMONITOR . KZ . «Не по ранжиру: как акиматы убивают детский и массовый спорт…» — Ровно три года назад, 11 мая 2017-го, президент РК подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта». Нововведения имели целью, прежде всего, совершенствование управления этой сферой и переход к более адекватной системе ее финансирования. Однако сегодня, по прошествии трех лет, приходится констатировать, что одну из главных задач, которую должен был решить закон, на местах попросту проигнорировали.

«Ученые составили портрет казахстанского педофила» — Как может выглядеть потенциальный педофил? Есть ли связь между возрастом преступника и возрастом жертвы? Каких людей (например, по знаку зодиака, году рождения по китайскому календарю, региону проживания) чаще судят за педофилию и кому достаются наибольшие сроки? На эти и другие вопросы в своем очередном исследовании попытались ответить ученые AERC (Центра исследований прикладной экономики).

365 INFO . KZ . «Как мир и Казахстан будут выходить из карантина?» — Выход из карантина может затянуться на долгие месяцы, утверждает Данияр ДЖУМЕКЕНОВ, аналитик Wall Street Invest Partners. Да и по его окончании потребуются многие месяцы, чтобы вернуться к прежней деловой активности. Для Казахстана важную роль сыграет, как скоро карантин снимут главные торговые партнеры. В любом случае нужно готовиться к тому, что длительное время выручка бизнеса будет невысока. А от этого может пострадать зарплата наемных сотрудников — Сейчас на правительства всех стран «давят» со всех сторон и бизнес, и население. Люди переживают, что могут потерять работу, лишиться прибыли. Да и сам режим самоизоляции довольно сильно давит на психологическое состояние граждан.

MATRITCA . KZ . Ерлан САИРОВ – «Чиновники Минсельхоза занимаются бюрократией, очковтирательством» — Очень важный вопрос! Пандемия показала, сельское хозяйство является важным элементом национальной безопасности страны. Для повышения производительности труда сельское хозяйство должно быть глубоко скооперировано с наукой и инновационными технологиями. Это главная аксиома современности! Надо создавать условия для кооперации науки и производства с/х сферы, перенимать передовой зарубежный опыт в этой области. Такие идеи есть.

LITER . KZ . «Казахстанцы смотрят на карантине «поле чудес» и новости. Разбираемся, что происходит в отечественном телевидении» — Во время карантина казахстанцы стали чаще смотреть телевизор. И даже немного изменили свои предпочтения, постепенно отказываясь от просмотра некоторых популярных каналов. Хотя основные интересы зрителей остаются те же: новости, «поле чудес» и зарубежные сериалы.

CONTUR . KZ . «Занятная история газеты «Жас Алаш»» — Едва улегся дым от внутриредакционных потрясений, в «Жас Алаш» появился текст с претензией на аналитику, на деле выглядящий как неумелое исполнение инсинуационного заказа. Суть публикации в том, что новая команда акимата проваливает работу в идеологической сфере (?), да и вообще по всем фронтам. В качестве примера: якобы неудавшаяся попытка объединить в одно юридическое лицо газеты «Алматы Акшамы» и «Вечерний Алматы». Плюс размазанная по стенке критика в адрес руководства телеканала «Алматы»… Видимо, в редакции «Жас Алаш» что-то поняли, поскольку в итоге материал в тот же день исчез отовсюду, где появился в электронном виде. Но осадок-то остался. Что это было? Если попытка рубить правду-матку, то почему даже сутки не продержались? Если заказ – то он не выполнен…

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